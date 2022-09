Come rendere gli occhi più grandi ed espressivi con il make-up (Di lunedì 12 settembre 2022) Come rendere gli occhi più grandi ed espressivi? Il nostro alleato è il make-up. Grazie a qualche semplice trucco, infatti, si può ottenere uno sguardo mozzafiato, con occhi più espressivi e che sembrano più grandi. Giochi di luce per avere occhi affascinanti pronti a conquistare il mondo!. Per avere occhi più profondi rendendo così il vostro sguardo magnetico, bisogna sapientemente dosare il make-up. Bisogna puntare ad esempio sui giochi d’ombra: l’ombretto scuro, ad esempio, va applicato sulla “V” esterna dell’occhio e sfumato verso l’interno. Prima dell’ombretto scuro, va applicato quello più chiaro, sulla zona della piega della palpebra, in modo da dare profondità ... Leggi su tuttoquellochedevisapere (Di lunedì 12 settembre 2022)glipiùed? Il nostro alleato è il-up. Grazie a qualche semplice trucco, infatti, si può ottenere uno sguardo mozzafiato, conpiùe che sembrano più. Giochi di luce per avereaffascinanti pronti a conquistare il mondo!. Per averepiù profondi rendendo così il vostro sguardo magnetico, bisogna sapientemente dosare il-up. Bisogna puntare ad esempio sui giochi d’ombra: l’ombretto scuro, ad esempio, va applicato sulla “V” esterna dell’o e sfumato verso l’interno. Prima dell’ombretto scuro, va applicato quello più chiaro, sulla zona della piega della palpebra, in modo da dare profondità ...

berlusconi : Con i miei alleati, ho un rapporto molto franco, come tra genitore e figli. Noi avremo la possibilità di governare… - emptymanu : RT @D3AR_P4TI3NC3: celebrità e la minima cosa viene a galla. Ma non potevo davvero scegliere di seguire persona migliore. E sicuramente per… - ManuSahel : @Edorsi53 @nicecool68 @RobertoRenga nella fattispecie Enzo come può il VAR non avere queste immagini? Perché a ques… - marco_disaro : RT @GiovanniAgost20: Sinceramente, ma come si fa a dire 'bisogna abolire la guerra' come se bastasse una petizione di principio o una norma… - pinosigno5 : @IlPaparoJ1987 @Ruggero1991 @fra__nce__sco Aia in questo momento deve rendere nota di come ha tracciato le linee, p… -