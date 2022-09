Campobasso, segregata al freddo per 22 anni dal fratello e dalla cognata, liberata dai carabinieri (Di lunedì 12 settembre 2022) Il fratello e la cognata l’hanno segregata per oltre 22 anni in una specie di scantinato, in casa del congiunti, al freddo, costringendola a subire incredibili privazioni e a vessazioni di ogni genere, con percosse continue. E solo l’intervento dei carabinieri, dopo una segnalazione, ha consentito ad una 67enne molisana, della provincia di Campobasso, che ha vissuto segregata per due decenni, di tornare a riassaporare la libertà che credeva perduta per sempre. Una storia incredibile che ha inizio ventisette anni fa, nel 1995, quando la donna, allora giovanissima, rimane vedova. E, per non vivere, in solitudine, accoglie l’invito del fratello che le offre di ospitarla mettendole a disposizione quella che era stata la ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 12 settembre 2022) Ile lal’hannoper oltre 22in una specie di scantinato, in casa del congiunti, al, costringendola a subire incredibili privazioni e a vessazioni di ogni genere, con percosse continue. E solo l’intervento dei, dopo una segnalazione, ha consentito ad una 67enne molisana, della provincia di, che ha vissutoper due decenni, di tornare a riassaporare la libertà che credeva perduta per sempre. Una storia incredibile che ha inizio ventisettefa, nel 1995, quando la donna, allora giovanissima, rimane vedova. E, per non vivere, in solitudine, accoglie l’invito delche le offre di ospitarla mettendole a disposizione quella che era stata la ...

