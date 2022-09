Calcio: Milan, Origi vola in Belgio per curare problemi al tendine (Di lunedì 12 settembre 2022) Milano, 12 set. - (Adnkronos) - Nessun mistero, nessun caso ma una situazione da monitorare con attenzione quella di Divock Origi. Per il Milan il ragazzo è clinicamente guarito, ma lui continua ad accusare saltuariamente infiammazioni e indurimenti del tendine infortunato lo scorso maggio quando ancora vestiva la maglia del Liverpool. Soprattutto dopo gli allenamenti (esattamente come è successo sabato, prima di Sampdoria-Milan). Quindi visto che Origi ha ricevuto la convocazione dalla nazionale belga, che c'è la sosta e un Mondiale alle porte, ma soprattutto visto che medici e fisioterapisti del Belgio sono quelli che lo hanno seguito post infortunio di maggio, il Milan in accordo con Origi ha deciso di “condividere” la gestione del ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022)o, 12 set. - (Adnkronos) - Nessun mistero, nessun caso ma una situazione da monitorare con attenzione quella di Divock. Per ilil ragazzo è clinicamente guarito, ma lui continua ad accusare saltuariamente infiammazioni e indurimenti delinfortunato lo scorso maggio quando ancora vestiva la maglia del Liverpool. Soprattutto dopo gli allenamenti (esattamente come è successo sabato, prima di Sampdoria-). Quindi visto cheha ricevuto la convocazione dalla nazionale belga, che c'è la sosta e un Mondiale alle porte, ma soprattutto visto che medici e fisioterapisti delsono quelli che lo hanno seguito post infortunio di maggio, ilin accordo conha deciso di “condividere” la gestione del ...

