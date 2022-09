Berlusconi: «Il Monza deve cambiare il modo di stare in campo, credo dovrò intervenire io» (Di lunedì 12 settembre 2022) Il presidente del Monza, Silvio Berlusconi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rtl 102.5 che suonano un po’ come un avvertimento all’allenatore della squadra brianzola, Stroppa. Berlusconi ha infatti detto: “Secondo me il Monza deve cambiare il modo di stare in campo. I giocatori che abbiamo in rosa sono bravi, al livello della Serie A, ma ora credo che me ne dovrò interessare di nuovo io, come ho fatto in passato, all’inizio dei campionati di serie B e C, quando ho dato un’impostazione corretta alla squadra. Vedremo se riusciremo a far ben figurare il Monza in Serie A, come credo si possa fare”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 settembre 2022) Il presidente del, Silvio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rtl 102.5 che suonano un po’ come un avvertimento all’allenatore della squadra brianzola, Stroppa.ha infatti detto: “Secondo me ilildiin. I giocatori che abbiamo in rosa sono bravi, al livello della Serie A, ma orache me neinteressare di nuovo io, come ho fatto in passato, all’inizio dei campionati di serie B e C, quando ho dato un’impostazione corretta alla squadra. Vedremo se riusciremo a far ben figurare ilin Serie A, comesi possa fare”. L'articolo ilNapolista.

sportface2016 : #Monza, #Berlusconi critica #Stroppa: 'Giocatori di livello ma messi male in campo. Tornerò ad occuparmene io dando… - Gazzetta_it : Il Monza non gira? Ci pensa Silvio! Tutti i segreti di un presidente-allenatore. Un racconto di Andrea Schianchi… - DiMarzio : #Monza, #Berlusconi: 'Va cambiato modo di stare in campo, me ne interesserò dando un'impostazione corretta' #SerieA - Lenzini81 : RT @DiMarzio: #Monza, #Berlusconi: 'Va cambiato modo di stare in campo, me ne interesserò dando un'impostazione corretta' #SerieA https://… - gianpi36590925 : RT @sportface2016: #Monza, #Berlusconi critica #Stroppa: 'Giocatori di livello ma messi male in campo. Tornerò ad occuparmene io dando l'im… -