Basket | Europei 2022 Gianmarco Pozzecco | “Vorrei un arbitraggio più equilibrato Meglio non pensare agli avversari”

(Di lunedì 12 settembre 2022) Il giorno dopo è ancora più dolce. L’Italia delsi è svegliata dopo la sbornia di ieri, con la spettacolare vittoria negli ottavi degliin quel di Berlino sulla Serbia. Il condottiero azzurro è ovviamente il commissario tecnico, che ieri per la troppa foga nelle proteste per le decisioni arbitrali è stato espulso dopo due tecnici ricevuti. Le sue parole sull’argomento a Sky Sport: “Non necessito di un cambiamento, ma mi piacerebbe vedere unpiù. Gli arbitri sono capaci, possono sbare, secondo me hanno commesso qualche errore. Posso commetterlo anche io, come possono commetterlo i giocatori in campo. Mi auguro che la partita con la Francia sia più equilibrata da questo punto di vista ma sono sicuro che sarà ...

Nella serata di domenica 12 settembre la Nazionale Italiana di basket ha compiuto una grande impresa battendo agli ottavi di finale dei Campionati Europei la Serbia ( leggi qui ), una delle squadre favorite per la vittoria. Leader in campo per la squadra serba è ... Impresa Italia ai campionati europei, Serbia superata 94 - 86 ed eliminata. Importante prestazione anche del virtussino Pajola. "Dopo una vittoria così ho girato la carta di credito ai ragazzi, facciano quello che vogliono per festeggiare. Loro mi hanno minacciato: basta che non ci dai il pin sbagliato"