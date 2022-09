US Open 2022, Swiatek dominante: batte Jabeur e conquista il terzo slam della sua carriera (Di domenica 11 settembre 2022) La campionessa degli US Open 2022 è Iga Swiatek. terzo titolo slam in carriera per la polacca, autentica dominatrice del circuito Wta nel 2022. La numero uno al mondo ha sconfitto in una finale per larghi tratti a senso unico Ons Jabeur con il punteggio di 6-2 7-6(5) e dopo 1h53? di gioco. Secondo slam stagionale per Iga, che aveva già trionfato al Roland Garros, e seconda finale slam persa in stagione da Jabeur, già sconfitta a Wimbledon da Rybakina. Grazie a questo risultato, Swiatek sale a quota 10365 punti in classifica, doppiando la numero due del mondo (proprio Ons Jabeur), ferma a 5090 punti. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – Inizio horror ... Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) La campionessa degli USè Igatitoloinper la polacca, autentica dominatrice del circuito Wta nel. La numero uno al mondo ha sconfitto in una finale per larghi tratti a senso unico Onscon il punteggio di 6-2 7-6(5) e dopo 1h53? di gioco. Secondostagionale per Iga, che aveva già trionfato al Roland Garros, e seconda finalepersa in stagione da, già sconfitta a Wimbledon da Rybakina. Grazie a questo risultato,sale a quota 10365 punti in classifica, doppiando la numero due del mondo (proprio Ons), ferma a 5090 punti. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – Inizio horror ...

