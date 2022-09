Ufc 279, Nate Diaz batte Tony Ferguson e annuncia: “Voglio fare altro”. Chimaev domina Holland (Di domenica 11 settembre 2022) Nate Diaz batte Tony Ferguson per sottomissione in quello che può essere il suo ultimo match in Ufc. Khamzat Chimaev fa lo stesso contro Kevin Holland. Sono i verdetti di Ufc 279, rocambolesca serata di mma a Las Vegas, stravolta dal lupo ceceno, che ha mancato il peso (7.5 libbre in più del limite), costringendo l’organizzazione a cambiare programma. Chimaev, designato originariamente per sfidare Nate Diaz, affronta Holland in un catchweight. Per Nate c’è un match tra leggende contro Tony Ferguson. El Cucuy ricorre subito ai calci bassi, sbilanciando Diaz in un paio di occasioni ma subendo anche un taglio vistoso sulla gamba ... Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022)per sottomissione in quello che può essere il suo ultimo match in Ufc. Khamzatfa lo stesso contro Kevin. Sono i verdetti di Ufc 279, rocambolesca serata di mma a Las Vegas, stravolta dal lupo ceceno, che ha mancato il peso (7.5 libbre in più del limite), costringendo l’organizzazione a cambiare programma., designato originariamente per sfidare, affrontain un catchweight. Perc’è un match tra leggende contro. El Cucuy ricorre subito ai calci bassi, sbilanciandoin un paio di occasioni ma subendo anche un taglio vistoso sulla gamba ...

UFCNews : #UFC279 Official Scorecard: Irene Aldana (@IreneAldana_) vs Macy Chiasson All #UFC279 Scorecards ??:… - sportface2016 : #Ufc279, #NateDiaz batte Tony #Ferguson e annuncia: 'Voglio fare altro'. #Chimaev domina #Holland - theshieldofspo1 : UFC 279 Diaz vs Ferguson: i risultati completi dell'evento di Las Vegas! #TSOS // #MMA // #UFC279 - ZuhaibAli688 : UFC 279 Irene Aldana vs Macy Chiasson Catchweight Division Irene Aldana vs Macy Chiasson UFC 279 Irene Aldana.. Ma… - ZuhaibAli688 : UFC 279 Irene Aldana vs Macy Chiasson Catchweight Division Irene Aldana vs Macy Chiasson UFC 279. Irene Aldana.. M… -