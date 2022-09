Serie C 2022/2023: risultati e classifiche (Di domenica 11 settembre 2022) I risultati e le classifiche aggiornate dei tre gironi della Serie C 2022/2023: andiamo a scoprire dunque i punteggi di ogni partita della terza divisione italiana, con le graduatorie sempre aggiornate per non perdervi proprio nulla di quanto accade nel campionato che metterà in palio quattro posti promozione per la Serie B. Di seguito Sportface.it vi propone risultati e classifiche della nuova Serie C. classifiche Girone A Novara 6 Juventus U23 4 Pordenone 4 Lecco 4 Pro Patria 4 Trento 3 Renate 3 Vicenza 3 Feralpisalò 3 Pergolettese 3 Sangiuliano 3 Pro Vercelli 3 Virtus Verona 2 Arzignano 2 AlbinoLeffe 1 Pro Sesto 1 Piacenza 1 Triestina 1 Padova 0 Mantova 0 Girone B Carrarese 6 Entella 6 Gubbio 4 S. Donato ... Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) Ie leaggiornate dei tre gironi della: andiamo a scoprire dunque i punteggi di ogni partita della terza divisione italiana, con le graduatorie sempre aggiornate per non perdervi proprio nulla di quanto accade nel campionato che metterà in palio quattro posti promozione per laB. Di seguito Sportface.it vi proponedella nuovaC.Girone A Novara 6 Juventus U23 4 Pordenone 4 Lecco 4 Pro Patria 4 Trento 3 Renate 3 Vicenza 3 Feralpisalò 3 Pergolettese 3 Sangiuliano 3 Pro Vercelli 3 Virtus Verona 2 Arzignano 2 AlbinoLeffe 1 Pro Sesto 1 Piacenza 1 Triestina 1 Padova 0 Mantova 0 Girone B Carrarese 6 Entella 6 Gubbio 4 S. Donato ...

