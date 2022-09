Qualifiche Gp Monza | Leclerc conquista la pole

(Di domenica 11 settembre 2022) Charles ottiene il primo posto nelledel Gp didella stagione duellando con il rebufo di Carlos (finirà 18esimo) e l’ottimo Fernando Alonso, che è finito sesto in griglia. Il Ferrarista è stato il pilota più veloce della classifica del Gran Premio d’Italia e scatterà con laposition ando l’ottavadell’anno meritata e combattuta rispetto a Verstappen che ha lottato ed è stato un decimo e prima di un Sainz che ha lavorato alla grande per dargli l’assistenza perfetta grazie alla sua sanzione. Libere 3 Gp: Verstappen blinda la vittoria finaleGp: cosa è successo nelle Q3? Nella Q3 finale nel primo tentativo non ci sono state scia tra i compagni di squadra (non ha ...

" Charles Leclerc ottiene la pole position nelledel Gran Premio d'Italia di Formula 1 grazie al tempo di 1'20"161 e scatterà dalla prima casella domani in gara. In Q3 chiudono il ...... ha ribadito la volontà di sostituire le power unit ad entrambi i piloti proprio in vista di, ... soprattutto in qualifica - ha affermato - abbiamo forse compromesso leggermente leper ...Charles Leclerc ottiene la decima pole position di questa stagione per la Scuderia Ferrari, l’ottava personale.Binotto è ottimista in vista della gara di domani, anche se è consapevole che Verstappen sarà competitivo anche a Monza.