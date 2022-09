Napoli-Spezia 1-0 | risolve Raspadori all’88’

(Di domenica 11 settembre 2022) Dopo aver surclassato il Liverpool in Champions ilbatte non senza patemi lo1-0 nel match che apre la sesta giornata di serie A. Primo tempo senza reti nonostante le tante occasioni per il, con Kvaratskhelia (premiato nel prepartita come miglior giocatore del mese di agosto) grande protagonista.Per lopalla-gol per Gyasi. La ripresa si apre con i tiri insidiosi di Anguissa e Zielinski respinti da Dragowski, poi Rrahmani salva sulla linea un tiro di Kiwior. Perre il match si deve attendere l'88'30" con un gol di. Espulso nel finale Spalletti.in testa alla classifica in attesa dei match di Milan e Atalanta.6^ Giornata Sabato 10 settembre1-0, ore 18 Inter-Torino, ore ...

CB_Ignoranza : In una partita che ha fatto sembrare quella con il Liverpool un’amichevole estiva, il Napoli riesce a battere lo Sp… - DAZN_IT : Il Napoli esulta all'ultimo respiro! ?? Crolla il muro dello Spezia, Raspadori regala i tre punti a Spalletti ??… - SkySport : NAPOLI-SPEZIA 1-0 Risultato finale ? ? #Raspadori (89’) ? SERIE A - 6^ giornata ?? - Laura_Perrone__ : @pietroraffa Doppio giallo scandaloso. La mafia del calcio ha cercato di danneggiare il milan, inutilmente. Una n… - Laura_Perrone__ : @pietroraffa Doppio giallo scandaloso. La mafia del calcio ha cercato di danneggiare il milan, inutilmente. Fatali… -

...00 Fiorentina - Juventus 1 - 1 18:00 Milan - Inter 3 - 2 20:45 Lazio -1 - 2 CALCIO - ... Jaume Munar 2 - 0 Visualizza US Open CALCIO - SERIE A 12:30 Cremonese - Sassuolo 0 - 0 15:00- ...Il tabellino di Sampdoria - Milan 1 - 2 leggi anche Serie A,1 - 0: gli highlights 6' Messias (M), 57' Djuricic (S), 67' rig. Giroud (M) SAMPDORIA (4 - 1 - 4 - 1): Audero, ...Il Napoli batte 1-0 lo Spezia e si porta momentaneamente in testa alla classifica. Il Mattino, in edicola oggi, titola in prima pagina: " Napoli in vetta con la firma di Raspadori. Spezia piegato nel ...Abbiamo fatto la partita che dovevamo e potevamo fare. ‘Rischiando’ anche di portare via un punto che non sarebbe per nulla scandaloso. La squadra, al netto del potenziale e della qualità… Leggi ...