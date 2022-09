Monza | Stroppa | 'Il Lecce ha spinto | ma sentivo mugugni Grazie a Di Gregorio | finalmente un punto Sul futuro'

WYN_SERIE_A : Giovanni Stroppa exclut Andrea Petagna du groupe de Monza - sportface2016 : #Monza, #Stroppa: 'Finalmente un punto. Il #Lecce ha preso coraggio' - CalcioPillole : #Monza, #Stroppa: 'Abbiamo sofferto ma primo punto meritato'. - And98mil2022 : Continuare con Stroppa perché hai fatto un punto solo grazie ad un errore arbitrale su un errore arbitrale evidente... Il Monza vuole la B - MasterblogBo : LECCE (ITALPRESS) – Al Via del Mare Lecce e Monza non vanno oltre l’1-1 nello scontro diretto salvezza della sesta… -

Lecce 11 Lecce eimpattano nello scontro diretto tra neo promosse, non andando oltre ... Apre Sensi su calcio di punizione, pareggia Gonzalez ad inizio ripresa, così Baroni esi ...Commenta per primo Lecce -1 - 1 Di Gregorio 7: il punto conquistato è soprattutto merito suo con due parate prodigiose ...del solito Banda con cui spende il giallo che costringea ...Il Monza rinvia ancora l'appuntamento con la vittoria, ma mette a referto il suo primo punto mai conquistato nella massima serie.Il tecnico del Monza si esprime così in sala stampa dopo la partita pareggiata al Via del Mare. Queste le parole a Dazn: “Al di là della volontà c’è un avversario che ha spinto forte. Abbiamo preso go ...