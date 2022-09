Mise, incentivi per Iot e Blockchain: si parte il 14 settembre con un budget di 45 milioni (Di domenica 11 settembre 2022) incentivi Mise per Blockchain, IA e internet of things: la procedura di domanda sarà aperta a partire dal 14 settembre. Si tratta delle risorse stanziate dal “Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, Blockchain e internet of things”, istituito dalla Legge di Bilancio 2019 e che prevede una dotazione di 45 milioni di euro per il 2022. Possono accedere alle agevolazioni le imprese di qualunque dimensione che presentano progetti di ricerca, sviluppo e innovazione in ambito di Blockchain, intelligenza artificiale e internet of things. La procedura di compilazione delle domande, messa a disposizione da Infratel Italia, è disponibile dal 14 settembre e sarà possibile inviare le istanze a partire dal 21 ... Leggi su ildenaro (Di domenica 11 settembre 2022)per, IA e internet of things: la procedura di domanda sarà aperta a partire dal 14. Si tratta delle risorse stanziate dal “Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale,e internet of things”, istituito dalla Legge di Bilancio 2019 e che prevede una dotazione di 45di euro per il 2022. Possono accedere alle agevolazioni le imprese di qualunque dimensione che presentano progetti di ricerca, sviluppo e innovazione in ambito di, intelligenza artificiale e internet of things. La procedura di compilazione delle domande, messa a disposizione da Infratel Italia, è disponibile dal 14e sarà possibile inviare le istanze a partire dal 21 ...

Ordine_CDL_NA : RT @FondazioneStudi: ??Incentivi da 40 milioni per le imprese creative?? Dal @MISE_GOV le indicazioni ?? per accedere al finanziamento di coll… - BolognaFiere : RT @BolognaFiere: ???Dal 9/9 puoi richiedere il #buonoFIERE se: la tua impresa ha sede sul territorio nazionale; hai partecipato/partecipera… - carmelo_rucci : RT @MISE_GOV: #industriaconciaria ?? Dal 15 novembre le imprese dei distretti conciari potranno richiedere gli #incentivi a fondo perduto p… - alexruggieri_ : Come funzionano gli incentivi intelligenza artificiale e blockchain del MISE? - FondazioneStudi : ??Incentivi da 40 milioni per le imprese creative?? Dal @MISE_GOV le indicazioni ?? per accedere al finanziamento di c… -