Le truppe ucraine entrano nella regione di Luhansk (Di domenica 11 settembre 2022) Le truppe russe si ritirano da Svatove, nella regione di Luhansk. Secondo lo Stato Maggiore ucraino, quattro camion russi Kamaz e 20 veicoli per la mobilità della fanteria Tigr hanno lasciato l'insediamento in direzione di Luhansk, occupata dai russi"...

