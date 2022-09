Lazio-Hellas Verona (2-0), Sarri: “Trovare solidità è importante” (Di domenica 11 settembre 2022) L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato al termine della convincente vittoria per due a zero contro l’Hellas Verona di Cioffi. Lazio-Hellas Verona, Sarri: “Dito medio fatto a Marroccu” Il tecnico toscano ha parlato cosi della gara dei suoi: “In queste due partite hanno dato tutti una buona risposta di crescita, credo abbiano giocato in 18 o 19 ragazzi. Davanti siamo un po’ limitati in questo periodo, stiamo chiedendo tanto, forse troppo, ai giocatori offensivi. Speriamo in un rientro immediato di Pedro. In questo momento sono più contento della solidità difensiva che dei gol fatti. Se si riuscisse a invertire la tendenza dell’anno scorso in fase difensiva, poi realizzare 75 o 80 gol non ci cambierebbe tanto. La ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 11 settembre 2022) L’allenatore della, Maurizio, ha parlato al termine della convincente vittoria per due a zero contro l’di Cioffi.: “Dito medio fatto a Marroccu” Il tecnico toscano ha parlato cosi della gara dei suoi: “In queste due partite hanno dato tutti una buona risposta di crescita, credo abbiano giocato in 18 o 19 ragazzi. Davanti siamo un po’ limitati in questo periodo, stiamo chiedendo tanto, forse troppo, ai giocatori offensivi. Speriamo in un rientro immediato di Pedro. In questo momento sono più contento delladifensiva che dei gol fatti. Se si riuscisse a invertire la tendenza dell’anno scorso in fase difensiva, poi realizzare 75 o 80 gol non ci cambierebbe tanto. La ...

