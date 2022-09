Inter, Inzaghi in ansia per Lukaku: torna dopo la sosta? (Di domenica 11 settembre 2022) Simone Inzaghi ancora alle prese con il nodo Lukaku: ecco quando potrebbe tornare a disposizione il centravanti belga Inzaghi aspetta Lukaku, anche se ancora non sa quando. Se non gli riuscisse il recupero per la trasferta con l’Udinese del prossimo turno, Big Rom si rivedrà solamente dopo la sosta. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 settembre 2022) Simoneancora alle prese con il nodo: ecco quando potrebbere a disposizione il centravanti belgaaspetta, anche se ancora non sa quando. Se non gli riuscisse il recupero per la trasferta con l’Udinese del prossimo turno, Big Rom si rivedrà solamentela. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

gippu1 : Per la prima volta in campionato nella gestione Simone Inzaghi, l'Inter non ha mai calciato in porta nel primo tempo #InterTorino - Inter : ?? A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 5 Gagliardini, 8 Gosens, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 15 Acerbi, 22… - gippu1 : L'#Inter rivede la luce alla fine di una partita pesante e autunnale: Inzaghi ringrazia Ilkhan che dorme, la classe… - GloriaSartorio : RT @NotizieInter_it: Inzaghi: “Abbiamo sofferto insieme, mi fa enorme piacere il lavoro di squadra” - TuCuggino : @Grande__Jack80 @bedconejo Per non vedere quanto ne capisce quest'uomo di cosa serve per trasformare 25 pischelli p… -