Elezioni in Svezia: la destra può vincere, socialdemocratici in difficoltà (Di domenica 11 settembre 2022) La Svezia alle urne domenica 11 settembre: Elezioni politiche nazionali, per rinnovare il Parlamento, ma anche regionali e municipali. La premier uscente Magdalena Andersson potrebbe non essere riconfermata. Un voto particolarmente importante quello di oggi in Svezia che potrebbe segnare l'arrivo al potere nel paese scandinavo del Centrodestra, pronta a governare per la prima volta con l'appoggio dell'estrema destra. I socialdemocratici, guidati dal capo del Governo, Magdalena Andersson, devono battere la concorrenza del capofila dell'opposizione di destra moderata, Ulf Kristersson, e del leader dell'estrema destra, Jimmie Akesson. Gli ultimi sondaggi danno il Centrosinistra al 29% ma l'estrema destra al 21% e il ...

