Dumfries, dove sei? L'Inter respira, ma Inzaghi aspetta la sua freccia al top per tornare a correre (Di domenica 11 settembre 2022) L'Inter di Inzaghi soffre e trova i 3 punti con estrema fatica, ma ancora non convince. I nerazzurri, dopo le due sconfitte nel derby e... Leggi su calciomercato (Di domenica 11 settembre 2022) L'disoffre e trova i 3 punti con estrema fatica, ma ancora non convince. I nerazzurri, dopo le due sconfitte nel derby e...

sportli26181512 : Dumfries, dove sei? L'Inter respira, ma Inzaghi aspetta la sua freccia al top per tornare a correre: L'Inter di Inz… - cmdotcom : #Dumfries, dove sei? L'#Inter respira, ma Inzaghi aspetta la sua freccia al top per tornare a correre - blackbloc1312 : @il_prof_13 No,ma ad oggi qualsiasi cosa possa migliorare la squadra va provata,sia a cc che sugli esterni,dove hai… - AlessandroR79 : @BisInterista In effetti con lautaro, barella, dumfries..anche theo,non sarebbero troppi 4 simulatori in squadra?Se… - Hellshark2711 : Dove sono gli spagnoli che ridono al cambio bastoni per Dumfries? #InterTorino -