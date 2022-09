DIRETTA F1, GP Monza 2022 LIVE: tutto pronto per il via, la Ferrari vuole vincere in casa! (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.26 Prima di iniziare ufficialmente l’avvicinamento alla gara, facciamo un po’ di storia del GP d’Italia. I piloti più vincenti in assoluto sono Michael Schumacher e Lewis Hamilton, capaci di passare per primi sotto la bandiera a scacchi per 5 volte. Il tedesco lo ha fatto nel 1996, 1998, 2000, 2003, 2006. Il britannico, invece, ha trionfato nel 2012, 2014, 2015, 2017, 2018. Dunque nei prossimi giorni il trentasettenne inglese avrà l’opportunità teorica di diventare in solitudine l’uomo con più successi nel Gran Premio d’Italia. 14.23 In questa stagione nei 15 appuntamenti disputati, abbiamo visto 10 successi di Max Verstappen, 3 di Charles Leclerc, quindi 1 a testa per Sergio Perez e Carlos Sainz. Solo Ferrari e Red Bull hanno potuto festeggiare. Arriverà la prima zampata della ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.26 Prima di iniziare ufficialmente l’avvicinamento alla gara, facciamo un po’ di storia del GP d’Italia. I piloti più vincenti in assoluto sono Michael Schumacher e Lewis Hamilton, capaci di passare per primi sotto la bandiera a scacchi per 5 volte. Il tedesco lo ha fatto nel 1996, 1998, 2000, 2003, 2006. Il britannico, invece, ha trionfato nel 2012, 2014, 2015, 2017, 2018. Dunque nei prossimi giorni il trentasettenne inglese avrà l’opportunità teorica di diventare in solitudine l’uomo con più successi nel Gran Premio d’Italia. 14.23 In questa stagione nei 15 appuntamenti disputati, abbiamo visto 10 successi di Max Verstappen, 3 di Charles Leclerc, quindi 1 a testa per Sergio Perez e Carlos Sainz. Soloe Red Bull hanno potuto festeggiare. Arriverà la prima zampata della ...

