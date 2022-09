DIRETTA F1, GP Monza 2022 LIVE: Leclerc al comando prova a tenere a distanza Verstappen, Sainz riparte 8° (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giro 34/53 Si ferma anche Hamilton, Sainz sale in 5a posizione, l’inglese torna in pista in 12a Giro 34/53 Leclerc ai box! 2.6 monta le soft, torna in pista davanti a Russell e ora prova la rimonta su Verstappen! Giro 33/53 Sainz passa Perez alla Roggia!! Sesto lo spagnolo Giro 33/53 Russell è terzo a 25.5 da Leclerc, quarto Norris a 36.2, poi Hamilton che si deve ancora fermare Giro 33/53 Attenzione, si ritira Alonso che parcheggia la sua Alpine ai box. Leclerc perde un secondo in un colpo solo da Max che si porta a 5.4 Giro 32/53 Leclerc ancora in 1:25.769, Verstappen 1:25.071 alza leggermente il ritmo, ma si porta a 6.2 Giro 31/53 Sainz ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 34/53 Si ferma anche Hamilton,sale in 5a posizione, l’inglese torna in pista in 12a Giro 34/53ai box! 2.6 monta le soft, torna in pista davanti a Russell e orala rimonta su! Giro 33/53passa Perez alla Roggia!! Sesto lo spagnolo Giro 33/53 Russell è terzo a 25.5 da, quarto Norris a 36.2, poi Hamilton che si deve ancora fermare Giro 33/53 Attenzione, si ritira Alonso che parcheggia la sua Alpine ai box.perde un secondo in un colpo solo da Max che si porta a 5.4 Giro 32/53ancora in 1:25.769,1:25.071 alza leggermente il ritmo, ma si porta a 6.2 Giro 31/53...

SkySportF1 : ?? LECLERC POOOOOOOOLE POSITION ???? A CASA NOSTRA? I risultati ? - OptaPaolo : 1 - Stefano #Sensi ha realizzato il suo primo gol su punizione diretta in Serie A (su 10 reti in totale realizzate)… - SkySport : Dal Rosso all'Azzurro, in diretta su Sky si scrive la storia! La #Ferrari a Monza, il sogno europeo dell'… - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica dopo 30/53 giri di #Gara #ItalianGP #Monza Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica dopo 30/53 giri di #Gara #ItalianGP #Monza Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… -