Cremonese, Valeri: 'Gol? Contento perché fondamentale. La voglia di sorprendere sarà la nostra arma' (Di domenica 11 settembre 2022) Il difensore della Cremonese Emanuele Valeri è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro l’Atalanta: "Sono... Leggi su calciomercato (Di domenica 11 settembre 2022) Il difensore dellaEmanueleè intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro l’Atalanta: "Sono...

Atalanta_BC : #AtalantaCremonese | 1-1 | 78' ? Pareggio della Cremonese, Valeri. ? Valeri equalises for Cremonese. #SerieATIM #GoAtalantaGo ???? - OptaPaolo : 3 - In questo campionato nessuna squadra ha mandato in rete più difensori diversi rispetto alla Cremonese, tre: Bia… - SkySport : ATALANTA-CREMONESE 1-1 Risultato finale ? ? #Demiral (74’) ? #Valeri (79’) ? SERIE A - 6^ giornata ??… - SkyTG24 : Serie A, Atalanta-Cremonese 1-1: Demiral sblocca la gara, pareggio di Valeri. HIGHLIGHTS - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CREMONESE - Valeri: 'Sono felice del mio primo gol in Serie A, puntiamo alla salvezza' -