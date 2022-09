Carlo diventa re, nel Commonwealth il primo addio alla monarchia: Antigua e Barbuda vogliono diventare repubblica (Di domenica 11 settembre 2022) «Entro tre anni le isole Antigua e Barbuda potranno decidere se diventare una repubblica». Così il premier delle isole caraibiche Gaston Browne citato dalla Bbc informa sul futuro dei due territori appartenenti al Commonwealth e sul referendum che potrebbe trasformali in repubblica. Sia Antigua che Barbuda hanno riconosciuto come re e capo di Stato Carlo III, prima di lui la regina madre Elisabetta II. Ora però sembrerebbero pronti a fare il salto verso l’indipendenza. «Non si tratta di un atto di ostilità», ha spiegato il premier a pochi giorni dalla morte della sovrana d’Inghilterra e dalla proclamazione del nuovo re. «Ma il passo finale per completare il cerchio dell’indipendenza e ... Leggi su open.online (Di domenica 11 settembre 2022) «Entro tre anni le isolepotranno decidere sere una». Così il premier delle isole caraibiche Gaston Browne citato dBbc informa sul futuro dei due territori appartenenti ale sul referendum che potrebbe trasformali in. Siachehanno riconosciuto come re e capo di StatoIII, prima di lui la regina madre Elisabetta II. Ora però sembrerebbero pronti a fare il salto verso l’indipendenza. «Non si tratta di un atto di ostilità», ha spiegato il premier a pochi giorni dmorte della sovrana d’Inghilterra e dproclamazione del nuovo re. «Ma il passo finale per completare il cerchio dell’indipendenza e ...

repubblica : Addio Elisabetta, cambia l'inno inglese: sarà 'God save the King' per Carlo che diventa re col nome Carlo III - Leleprox : RT @lastoriaeleidee: Il 2 giugno 1953 un anziano e malato signore assiste in un cinema di Coburgo, in Baviera, alla proiezione dell'incoron… - infoitsalute : Camilla diventa regina consorte: cosa significa e quali compiti (e poteri) avrà la moglie di re Carlo - tedpanski : RT @lastoriaeleidee: Il 2 giugno 1953 un anziano e malato signore assiste in un cinema di Coburgo, in Baviera, alla proiezione dell'incoron… - carlo_bravi : RT @dacicus22: @marioadinolfi La famiglia è il nucleo della società . Più famiglie vanno in frantumi più debole la nostra società diventa.… -