Atalanta, De Roon: “Se vogliamo stare in alto, bisogna vincere” (Di domenica 11 settembre 2022) Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l’1-1 contro la Cremonese: “Peccato per il pareggio, soprattutto contro una neopromossa. Se vogliamo stare in alto dobbiamo vincere. Siamo arrivati spesso davanti, ma ci è mancato l’ultimo passaggio. Se non diventi pericoloso nell’ultima fase diventa difficile segnare. La sfida contro la Roma? Può essere un vantaggio giocare ogni tre giorni, soprattutto se vinci. Di contro c’è la stanchezza per un viaggio. Noi riusciamo a preparare la partita in tutta la settimana, io preferisco giocare sempre”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) Marten De, centrocampista dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l’1-1 contro la Cremonese: “Peccato per il pareggio, soprattutto contro una neopromossa. Seindobbiamo. Siamo arrivati spesso davanti, ma ci è mancato l’ultimo passaggio. Se non diventi pericoloso nell’ultima fase diventa difficile segnare. La sfida contro la Roma? Può essere un vantaggio giocare ogni tre giorni, soprattutto se vinci. Di contro c’è la stanchezza per un viaggio. Noi riusciamo a preparare la partita in tutta la settimana, io preferisco giocare sempre”. SportFace.

