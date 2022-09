Angelus | Papa Francesco ci invita ad avere “l’inquietudine della mancanza” (Di domenica 11 settembre 2022) All’Angelus di questa domenica, il Santo Padre ci esorta ad avere a un particolare atteggiamento del cuore, come i protagonisti delle tre parabole della misericordia. Il Papa ci parla della misericordia divina, che non fa calcoli ed è, come diceva santa Caterina da Siena, “pazza d’amore” per le sue creature. Che non cessa mai di L'articolo Angelus Papa Francesco ci invita ad avere “l’inquietudine della mancanza” proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 11 settembre 2022) All’di questa domenica, il Santo Padre ci esorta ada un particolare atteggiamento del cuore, come i protagonisti delle tre parabolemisericordia. Ilci parlamisericordia divina, che non fa calcoli ed è, come diceva santa Caterina da Siena, “pazza d’amore” per le sue creature. Che non cessa mai di L'articolociad” proviene da La Luce di Maria.

vaticannews_it : 'L'inquietudine della mancanza', dice il #Papa, è la caratteristica dei protagonisti presentati nelle 'tre parabole… - vaticannews_it : Il #Papa saluta e ringrazia chi lo attende e ha reso possibile il 'pellegrinaggio di pace' chiede per il suo viaggi… - vladiluxuria : “Dio è papà, più ancora è madre” lo disse #GiovanniPaoloI all’Angelus nel 1978: la cito perché all’epoca fece scalp… - fainformazione : Martedì il Papa andrà in Kazakhstan per il Congresso dei Capi delle religioni mondiali e tradizionali Nell'Angelus… - fainfoesteri : Martedì il Papa andrà in Kazakhstan per il Congresso dei Capi delle religioni mondiali e tradizionali Nell'Angelus… -