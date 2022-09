Vuelta a España 2022, Remco Evenepoel a nozze nei percorsi con tanta cronometro. Deve migliorare con le pendenze oltre il 10% (Di sabato 10 settembre 2022) La Vuelta a España 2022 è il Grande Giro che incorona finalmente Remco Evenepoel. Si era discusso tanto sulle capacità del corridore belga della Quick-Step Alpha Vinyl, apparso tagliatissimo per le corse di un giorno ma con delle riserve sulla sua tenuta con le tre settimane. Invece nella corsa spagnola ha corso con la testa e le capacità di un campione, arrivando a nemmeno 24 ore dal primo successo di un ciclista nato negli anni 2000 ad un Grand Tour. Una maglia rossa vestita da padrone sin dalla sesta tappa, con la prima frazione di vera montagna con arrivo sul Pico Jano, per poi non mollarla più fino ad oggi. Nelle prime salite di questa Vuelta, non troppo pericolose a livello altimetrico, Evenepoel ha fatto il bello e cattivo tempo mettendo più secondi possibili ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) Laè il Grande Giro che incorona finalmente. Si era discusso tanto sulle capacità del corridore belga della Quick-Step Alpha Vinyl, apparso tagliatissimo per le corse di un giorno ma con delle riserve sulla sua tenuta con le tre settimane. Invece nella corsa spagnola ha corso con la testa e le capacità di un campione, arrivando a nemmeno 24 ore dal primo successo di un ciclista nato negli anni 2000 ad un Grand Tour. Una maglia rossa vestita da padrone sin dalla sesta tappa, con la prima frazione di vera montagna con arrivo sul Pico Jano, per poi non mollarla più fino ad oggi. Nelle prime salite di questa, non troppo pericolose a livello altimetrico,ha fatto il bello e cattivo tempo mettendo più secondi possibili ...

