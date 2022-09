Venezia 2022, Margherita Mazzucco alla conquista del decimo red carpet (Di sabato 10 settembre 2022) Sul decimo red carpet della Mostra del cinema di Venezia 2022 arriva il cast di Chiara, guidato da Margherita Mazzucco in total black by Gucci. È imminente la serata finale della kermesse e la madrina di questa 79esima edizione torna sul tappeto rosso. La Mostra del cinema di Venezia 2022 è quasi giunta alla sua conclusione. Questa sera, 10 settembre, è attesa la premiazione della kermesse, ma nel frattempo possiamo ripercorrere i look delle star sul penultimo red carpet di questa 79esima edizione. Il decimo tappeto rosso ha accolto soprattutto il cast di Chiara, film con protagonista Margherita Mazzucco, nota soprattutto per l’interpretazione ne L’amica ... Leggi su velvetmag (Di sabato 10 settembre 2022) Sulreddella Mostra del cinema diarriva il cast di Chiara, guidato dain total black by Gucci. È imminente la serata finale della kermesse e la madrina di questa 79esima edizione torna sul tappeto rosso. La Mostra del cinema diè quasi giuntasua conclusione. Questa sera, 10 settembre, è attesa la premiazione della kermesse, ma nel frattempo possiamo ripercorrere i look delle star sul penultimo reddi questa 79esima edizione. Iltappeto rosso ha accolto soprattutto il cast di Chiara, film con protagonista, nota soprattutto per l’interpretazione ne L’amica ...

