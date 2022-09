Ucraina | russi in ritirata da Kupiansk | Izyum e Balakliy

ceciliasala : La controffensiva: gli ucraini sfondano, i russi scappano. Abbiamo passato mesi a dedicare articoli (gli analisti i… - Corriere : Il vento della guerra è cambiato: gli ucraini avanzano a Kharkiv, ora i russi sono in difficoltà - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Liberata Kupiansk, punto nevralgico per i rifornimenti russi #ANSA - BrunoSilves3 : @pbecchi Anche fosse un’ipotesi concreta, rende ancor più necessario che Putin perda la guerra, la Russia paghi i d… - Varco001 : RT @PMO_W: Tutto bene @ItalyMFA @Quirinale @Palazzo_Chigi? Usque tandem? Il giornalista italiano #Sorbi, ferito da una mina ucraina, colp… -

... l'è pronta alla controffensiva per liberarli 23 luglio - Per Zelensky un cessate il fuoco farebbe il gioco dei: potrebbero consolidare i territori 22 luglio -, istanno ...... nel nord - est dell'. La Russia sta rinforzando le sue truppe nella regione per cercare di ... Iusano la popolazione locale come "scudo umano" in alcune zone della regione di Kherson, ...L’Ucraina ha lavorato con pazienza e astuzia, una serie di movimenti sulla scacchiera dove certamente l’intelligence ha svolto un ruolo fondamentale. C’è stato un lavoro di «intossicazione» e di masch ...(Agenzia askanews) Mentre il presidente Volodymyr Zelensky fissava per fine agosto il via alla controffensiva nel sud del Paese, l’esercito ucraino si preparava a liberare l’est. Forse un po’ ...