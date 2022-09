Spalletti in conferenza: “Non si può sopportare”, coinvolto anche ADL (Di sabato 10 settembre 2022) Nel post-partita di Napoli-Spezia, Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza. Ecco quanto evidenziato: La diversità di atteggiamento?“Succede, anzi, sono stati troppo bravi. Abbiamo avuto 4/5 occasioni: Kvara ha avuto due occasioni che ha meritato e costruito, più di così è difficile. La disponibilità nel provare fino alla fine è un atteggiamento da premiare. Poi bisogna fare i complimenti a Gotti per la tattica con la quale ha preparato la partita: ad esempio con la scalata del quinto di difesa. Lo Spezia ha fatto una grande gara in un grande contesto. Avevano duemila difficoltà”. La scelta di Raspadori?“Raspadori ha giocato tutta la partita. È bravissimo a giocare palla al piede. Il palleggio tra le linee ha permesso di non dover giocare sulla fisicità. È difficile fargli gol perché in difesa sono di presenza e ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 10 settembre 2022) Nel post-partita di Napoli-Spezia, Lucianoha rilasciato alcune dichiarazioni in. Ecco quanto evidenziato: La diversità di atteggiamento?“Succede, anzi, sono stati troppo bravi. Abbiamo avuto 4/5 occasioni: Kvara ha avuto due occasioni che ha meritato e costruito, più di così è difficile. La disponibilità nel provare fino alla fine è un atteggiamento da premiare. Poi bisogna fare i complimenti a Gotti per la tattica con la quale ha preparato la partita: ad esempio con la scalata del quinto di difesa. Lo Spezia ha fatto una grande gara in un grande contesto. Avevano duemila difficoltà”. La scelta di Raspadori?“Raspadori ha giocato tutta la partita. È bravissimo a giocare palla al piede. Il palleggio tra le linee ha permesso di non dover giocare sulla fisicità. È difficile fargli gol perché in difesa sono di presenza e ...

