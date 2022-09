Napoli-Spezia, Spalletti espulso nei minuti di recupero (Di sabato 10 settembre 2022) Finisce con una doppia espulsione Napoli-Spezia. Tutto accade dopo il 90?, quando Giacomo Raspadori mette finalmente dentro il gol che il Napoli cercava da tutta la partita. Grande esultanza di Spalletti, ma gli animi a bordo campo diventano tesi al punto che l’arbitro estrae due cartellini rossi, il primo ai danni di Lorieri, preparatore dei portieri dello Spezia, il secondo proprio per il tecnico del Napoli. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 settembre 2022) Finisce con una doppia espulsione. Tutto accade dopo il 90?, quando Giacomo Raspadori mette finalmente dentro il gol che ilcercava da tutta la partita. Grande esultanza di, ma gli animi a bordo campo diventano tesi al punto che l’arbitro estrae due cartellini rossi, il primo ai danni di Lorieri, preparatore dei portieri dello, il secondo proprio per il tecnico del. L'articolo ilsta.

SkySport : NAPOLI-SPEZIA 1-0 Risultato finale ? ? #Raspadori (89’) ? SERIE A - 6^ giornata ?? - sscnapoli : ?? #NapoliSpezia, biglietti in vendita dalle ore 12:00. Ultimi giorni per la campagna abbonamenti - sscnapoli : ??? #NapoliSpezia sarà diretta dall’arbitro Santoro di Messina - GhettoRadio895 : Italian Serie A Full Time Napoli 1 - 0 Spezia #Offside - 1926_cri : RT @TutelaMagliaNA: Sembrava una di quelle partire viste e riviste a cui ci siamo abituati in questi anni, ma alla fine quel pallone si è d… -