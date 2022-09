Harry e Meghan Markle, i nuovi titoli per i figli Archie e Lilibet (Di sabato 10 settembre 2022) Il Regno Unito è ancora scosso dopo la morte, avvenuta lo scorso 8 settembre, della Regina Elisabetta d’Inghilterra. Ieri, 9 settembre, un commosso Carlo ha tenuto il suo primo discorso ufficiale da Re e, oltre a parlare con grande amore e ammirazione della madre, ha anche citato affettuosamente la neo Regina Consorte Camilla, il figlio William (prossimo Re) e Kate. Per quanto riguarda il suo secondogenito Harry e la moglie Meghan, Carlo si è limitato a sottolineare: “provo affetto per loro, spero che continuino a costruire la loro vita oltreoceano”. Nonostante “la vita oltreoceano” del Duca e della Duchessa di Sussex, i titoli nobiliari dei loro figli Archie e Lilibet cambiano e sono destinati a diventare decisamente più importanti. Archie e ... Leggi su dilei (Di sabato 10 settembre 2022) Il Regno Unito è ancora scosso dopo la morte, avvenuta lo scorso 8 settembre, della Regina Elisabetta d’Inghilterra. Ieri, 9 settembre, un commosso Carlo ha tenuto il suo primo discorso ufficiale da Re e, oltre a parlare con grande amore e ammirazione della madre, ha anche citato affettuosamente la neo Regina Consorte Camilla, ilo William (prossimo Re) e Kate. Per quanto riguarda il suo secondogenitoe la moglie, Carlo si è limitato a sottolineare: “provo affetto per loro, spero che continuino a costruire la loro vita oltreoceano”. Nonostante “la vita oltreoceano” del Duca e della Duchessa di Sussex, inobiliari dei lorocambiano e sono destinati a diventare decisamente più importanti.e ...

