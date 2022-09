Eurobasket 2022, live su Sky e in streaming su NOW gli ottavi di finale (Di sabato 10 settembre 2022) Chiusa la fase a gironi, è tutto pronto anche per gli ottavi di finale del FIBA Eurobasket 2022, il campionato europeo maschile di pallacanestro, da seguire tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW. Nella capitale tedesca il via alla fase a eliminazione diretta, con partite da dentro o fuori, chi vince va avanti e accede ai quarti di finale.Si parte alle 12 con... Leggi su digital-news (Di sabato 10 settembre 2022) Chiusa la fase a gironi, è tutto pronto anche per glididel FIBA, il campionato europeo maschile di pallacanestro, da seguire tutto in diretta su Sky e insu NOW. Nella capitale tedesca il via alla fase a eliminazione diretta, con partite da dentro o fuori, chi vince va avanti e accede ai quarti di.Si parte alle 12 con...

LegaBasketA : Si torna in campo per gli ottavi di finale di @EuroBasket 2022! Gli Azzurri incontrano la Serbia ???? ?? Eurobasket Ar… - lacittanews : Palla a due alle ore 18 per Italia-Serbia, ottavi di finale di Eurobasket 2022. “Win or go home” a Berlino per i ra… - horottoilvetro : RT @Italbasket: Non molliamo di un millimetro, è ?????????????????????? ? ?? Melli 7, Polonara 5 ?? - ElTrattore : RT @Italbasket: Non molliamo di un millimetro, è ?????????????????????? ? ?? Melli 7, Polonara 5 ?? - Sigma_Sports : RT @Italbasket: Non molliamo di un millimetro, è ?????????????????????? ? ?? Melli 7, Polonara 5 ?? -