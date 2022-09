Basket | Europei 2022 | Francia supera la Turchia dopo un supplementare | è ai quarti

Leggi su sportface

(Di sabato 10 settembre 2022) Con tanta fatica, ma laè la prima a conquistare un pass per idi finale deglidi. Alla Mercedes-Benz Arena di Berlino i transalpini hanno sconfitto con il punteggio di 87 a 86 laun tempo. Una partita che sembrava potesse essere in discesa per la formazione allenata da Collet, che è partita alla grande e nel secondo quarto ha toccato anche il +16 di vantaggio. La reazione dei turchi nel terzo parziale è però veemente, in particolar modo guidata da un formidabile Tuncer: 22-6 e dal -8 con cui avevano iniziato, arrivano agli ultimi dodici minuti con un +8. RISULTATI E CLASSIFICHE TABELLONE Allo stesso modo però i vice campioni olimpici di Tokyo 2020 a loro volta riescono a trovare le forze ...