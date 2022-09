rep_napoli : Baby pusher di coca e crack a Scampia, hanno 14 e 15 anni [aggiornamento delle 09:55] - cronachecampane : Scampia, presi i baby pusher della Vela Rossa - cronachecampane : Baby pusher denunciati a Portici grazie ad una segnalazione tramite l’app Youpol #BabyPusher #portici #succedeoggi -

Tre arresti per spaccio nel quartiere napoletano di Scampia, ci sono anche un 14enne ed una 15enne. E' nella Vela Rossa che i carabinieri hanno sorpreso i minorenni ed un 24enne mentre cedevano droga. Blitz anti droga da parte dei carabinieri alla Vela Rossa di Scampia: ancora 3 arresti per spaccio. Ci sono anche un 14enne e una 15enne.