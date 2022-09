A St Paul risuona per la prima volta ' ' God Save The King' '

Corriere TV

Alla luce della morte della regina Elisabetta II e della successione di re Carlo III, per la prima volta in una cerimonia pubblica,...A Saintper la prima volta"God save the King" Per la prima volta in una esecuzione pubblica solenne ieri è stato cantato l'inno nazionale britannico nella versione riveduta , "God Save ... Nella cattedrale di St. Paul risuona per la prima volta «God save the King» (LaPresse) «God save the King» è ufficialmente il nuovo inno della Gran Bretagna. È la prima volta che in una cerimonia pubblica l'inno nazionale britannico viene intonato nella sua nuova versione all ...