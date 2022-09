US Open 2022, finale privo di certezze: in quattro per un sogno (Di venerdì 9 settembre 2022) Tutti e quattro non hanno mai vinto una prova dello Slam. Per tre di loro sarà la prima semifinale in un Major. Tre di loro hanno meno di venticinque anni d’età. Il finale degli US Open 2022 è privo di certezze. In un torneo che passerà alla storia per equilibrio ed imprevedibilità, il favorito, giunti a questo punto, sembra essere il diciannovenne Carlos Alcaraz. In seconda battuta c’è Casper Ruud, unico del quartetto ad aver disputato una finale a questi livelli (Roland Garros 2022). I due si potrebbero incontrare nell’ultimo atto di domenica, dove in palio ci sarebbe non solo il titolo ma anche la posizione numero uno del ranking mondiale. I due outsider sono Frances Tiafoe e Karen Khachanov, protagonisti inattesi ma assolutamente ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 settembre 2022) Tutti enon hanno mai vinto una prova dello Slam. Per tre di loro sarà la prima semiin un Major. Tre di loro hanno meno di venticinque anni d’età. Ildegli USdi. In un torneo che passerà alla storia per equilibrio ed imprevedibilità, il favorito, giunti a questo punto, sembra essere il diciannovenne Carlos Alcaraz. In seconda battuta c’è Casper Ruud, unico del quartetto ad aver disputato unaa questi livelli (Roland Garros). I due si potrebbero incontrare nell’ultimo atto di domenica, dove in palio ci sarebbe non solo il titolo ma anche la posizione numero uno del ranking mondiale. I due outsider sono Frances Tiafoe e Karen Khachanov, protagonisti inattesi ma assolutamente ...

