Tiro a volo, Luigi Lodde: argento dolce agli Europei! Arriva il pass per le Olimpiadi 2024! (Di venerdì 9 settembre 2022) agli Europei di Tiro a volo, in corso a Larnaca (Cipro), oggi, venerdì 9 settembre, si è disputata l’ultima finale di giornata, quella dello skeet individuale maschile, che ha assegnato, oltre alle medaglie ed al titolo continentale, le prime due carte olimpiche (massimo uno per Nazione ad evento): duplice gioia per l’Italia, che ha centrato l’argento ed il pass per Parigi 2024. Nella finale a quattro a spuntarla è stato il ceco Jakub Tomecek, che allo shoot-off ha battuto per 20-19 (dopo il 38-38 dei 40 colpi regolamentari) l’azzurro Luigi Lodde: entrambi hanno staccato, per i rispettivi Comitati Olimpici d’appartenenza, la qualificazione alle Olimpiadi. Out dopo 30 piattelli in terza piazza il britannico Ben Llewellin a quota 27, che ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022)Europei di, in corso a Larnaca (Cipro), oggi, venerdì 9 settembre, si è disputata l’ultima finale di giornata, quella dello skeet individuale maschile, che ha assegnato, oltre alle mede ed al titolo continentale, le prime due carte olimpiche (massimo uno per Nazione ad evento): duplice gioia per l’Italia, che ha centrato l’ed ilper Parigi 2024. Nella finale a quattro a spuntarla è stato il ceco Jakub Tomecek, che allo shoot-off ha battuto per 20-19 (dopo il 38-38 dei 40 colpi regolamentari) l’azzurro: entrambi hanno staccato, per i rispettivi Comitati Olimpici d’appartenenza, la qualificazione alle. Out dopo 30 piattelli in terza piazza il britannico Ben Llewellin a quota 27, che ...

