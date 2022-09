Theo Hernández protagonista di una capsule Collection con il Milan (Di venerdì 9 settembre 2022) Presentata TH19 X ACM Theo Hernández protagonista non solo in campo ma anche fuori. Il calciatore del Milan è protagonista di una collezione in collaborazione con Milan. È stata presentata oggi TH19 X ACM, una capsule Collection. Il francese nelle ultime tre stagioni ha fatto innamorare i tifosi rossoneri ispirando con la sua forza e la sua qualità esplosiva l’analogia con un treno in corsa. Su questa stessa analogia si basa la speciale collezione streetwear in cui il vicecapitano rossonero compare in versione “Super Hero” circondato da rotaie, ingranaggi e vapore. Il tabellone della stazione invita a raggiungere il binario 19 (numero di maglia del giocatore) per salire sul Theo-treno delle ore 19:00. Si esorta i passeggeri alla ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 9 settembre 2022) Presentata TH19 X ACMnon solo in campo ma anche fuori. Il calciatore deldi una collezione in collaborazione con. È stata presentata oggi TH19 X ACM, una. Il francese nelle ultime tre stagioni ha fatto innamorare i tifosi rossoneri ispirando con la sua forza e la sua qualità esplosiva l’analogia con un treno in corsa. Su questa stessa analogia si basa la speciale collezione streetwear in cui il vicecapitano rossonero compare in versione “Super Hero” circondato da rotaie, ingranaggi e vapore. Il tabellone della stazione invita a raggiungere il binario 19 (numero di maglia del giocatore) per salire sul-treno delle ore 19:00. Si esorta i passeggeri alla ...

