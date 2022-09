Siccità: un viaggio mentale e geografico nel cuore della Capitale (Di venerdì 9 settembre 2022) Life&People.it Un film che può rilanciare il cinema italiano. Ha riscosso un ottimo riscontro di critica e Pubblico “Siccità“, la nuova pellicola di Paolo Virzì presentata fuori concorso in occasione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia 79. Merito del tema, attualissimo, e di un parterre di attori di primo piano che hanno contribuito in modo rilevante alla buona riuscita dell’opera. Distopia e fantascienza in una Roma surreale L’intero lavoro si basa su un’ottima intuizione, caduta incredibilmente a fagiolo con quanto realmente successo nel nostro Paese quest’estate. Nel film il cineasta estremizza infatti il fenomeno della Siccità, riprendendo una Roma completamente a secco da tre anni, un fattore che cambia radicalmente le abitudini e le vite dei cittadini che, inevitabilmente devono fare i conti ... Leggi su lifeandpeople (Di venerdì 9 settembre 2022) Life&People.it Un film che può rilanciare il cinema italiano. Ha riscosso un ottimo riscontro di critica e Pubblico ““, la nuova pellicola di Paolo Virzì presentata fuori concorso in occasioneMostra Internazionale del Cinema di Venezia 79. Merito del tema, attualissimo, e di un parterre di attori di primo piano che hanno contribuito in modo rilevante alla buona riuscita dell’opera. Distopia e fantascienza in una Roma surreale L’intero lavoro si basa su un’ottima intuizione, caduta incredibilmente a fagiolo con quanto realmente successo nel nostro Paese quest’estate. Nel film il cineasta estremizza infatti il fenomeno, riprendendo una Roma completamente a secco da tre anni, un fattore che cambia radicalmente le abitudini e le vite dei cittadini che, inevitabilmente devono fare i conti ...

CinemApp_Cinema : Siccità, Virzì torna alla commedia corale con un viaggio mentale e geografico nel cuore della capitale. Fuori Conco… - mymovies : Siccità, Virzì torna alla commedia corale con un viaggio mentale e geografico nel cuore della capitale. Fuori Conco… - gianni_franza : Le operazioni militari di #Pechino attorno #Taiwan dopo il viaggio di #Pelosi palesano le difficoltà della #Cina ne… - minomazz : RT @miicmiic: Alluvioni in Pakistan, siccità in Cina. Ma il cambiamento climatico non è solo affare di Paesi lontani. Il Viaggio da fermo s… - miicmiic : Alluvioni in Pakistan, siccità in Cina. Ma il cambiamento climatico non è solo affare di Paesi lontani. Il Viaggio… -