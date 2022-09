Roger Waters torna in Italia con 4 concerti! (Di venerdì 9 settembre 2022) Roger Waters in Italia! Ora è ufficiale, l’ex Pink Floyd ha annunciato il tour europeo e sarà nel nostro paese con 4 concerti. Si esibirà su un palco centrale a 360°, e dal vivo proporrà una ventina di brani classici della storica band britannica. Il This is not a Drill Tour si preannuncia scoppiettante. L’annuncio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Roger Waters: “Se non sopportate le mie idee politiche potete andare a fare in c**o al bar” Addio al compositore Ennio Morricone The Stranglers live in Italia per due date I Cheap Trick annunciano il nuovo album Ivano Monzani, l’idolo del web si rivela: i suoi artisti preferiti Pierpaolo Capovilla: “Che pena i Maneskin, stupidi conformisti ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 9 settembre 2022)in! Ora è ufficiale, l’ex Pink Floyd ha annunciato il tour europeo e sarà nel nostro paese con 4 concerti. Si esibirà su un palco centrale a 360°, e dal vivo proporrà una ventina di brani classici della storica band britannica. Il This is not a Drill Tour si preannuncia scoppiettante. L’annuncio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::: “Se non sopportate le mie idee politiche potete andare a fare in c**o al bar” Addio al compositore Ennio Morricone The Stranglers live inper due date I Cheap Trick annunciano il nuovo album Ivano Monzani, l’idolo del web si rivela: i suoi artisti preferiti Pierpaolo Capovilla: “Che pena i Maneskin, stupidi conformisti ...

Piergiulio58 : v Roger Waters, quattro concerti in italia in primavera: le date. - antoniorosato72 : Roger Waters, quattro concerti in Italia: 'Sarà il mio primo tour d'addio'. L'ex Pink Floyd sarà al Mediolanum Foru… - herquarterback : il problema è che così dovrei andare a Milano a dicembre, marzo e giugno per nothing,nowhere. yungblud e coldplay,… - MissSmi38523209 : RT @VirginRadioIT: Roger Waters in concerto a Milano e Bologna nel 2023. Prevendita ESCLUSIVA su - herquarterback : Roger Waters a Bolo ad aprile per il suo farewell tour voglio troppo andare -