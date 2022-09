Parigi 2024, Bach assicura: “Totale fiducia nelle autorità di sicurezza francesi” (Di venerdì 9 settembre 2022) Thomas Bach, presidente del Cio, ha parlato in vista dei Giochi Olimpici del 2024, in programma a Parigi: “Ci fidiamo ciecamente delle autorità di sicurezza francesi. Dopo gli incidenti in occasione della finale di Champions League hanno tratto le conclusioni di cui avevano bisogno, aumentando la nostra fiducia nei loro confronti“. Bach ha quindi assicurato agli atleti che la cerimonia di apertura sulla Senna sarà un’esperienza unica, svelando anche la creazione di un gruppo di ottimizzazione dell’evento al fine di renderlo più digitale e giovane. In merito al quadro sui diritti umani approvati, invece, il numero uno del Cio ha spiegato: “Guiderà i processi riguardanti l’amministrazione, l’organizzazione e la selezione delle prossime ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 settembre 2022) Thomas, presidente del Cio, ha parlato in vista dei Giochi Olimpici del, in programma a: “Ci fidiamo ciecamente delledi. Dopo gli incidenti in occasione della finale di Champions League hanno tratto le conclusioni di cui avevano bisogno, aumentando la nostranei loro confronti“.ha quindito agli atleti che la cerimonia di apertura sulla Senna sarà un’esperienza unica, svelando anche la creazione di un gruppo di ottimizzazione dell’evento al fine di renderlo più digitale e giovane. In merito al quadro sui diritti umani approvati, invece, il numero uno del Cio ha spiegato: “Guiderà i processi riguardanti l’amministrazione, l’organizzazione e la selezione delle prossime ...

Valentina_Lodde : RT @Gazzetta_it: Lodde argento agli Europei di skeet: l’Italia stacca un pass per Parigi 2024 - Eurosport_IT : E andiamo!! Pass Olimpico per #Paris2024 ? - Gazzetta_it : Lodde argento agli Europei di skeet: l’Italia stacca un pass per Parigi 2024 - theshieldofspo1 : Parigi 2024: primi due pass azzurri dagli Europei di Tiro #TSOS // #Parigi2024 // #EuropeidiTiro // #PrimiPass - GiornaleLORA : A Lodde l’argento Europeo e la Carta per Parigi 2024 -