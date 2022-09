Olivia Wilde parla del dramma con Florence Pugh e della storia con Harry Styles (Di venerdì 9 settembre 2022) Olivia Wilde si ricorderà per sempre del Festival del Cinema di Venezia e non solo per le standing ovation ricevute alla proiezione del suo film, ma anche per tutti i drammi che fanno da cornice a Don’t Worry Darling. Le rivelazioni di Shia Labeouf infatti hanno minato il rapporto tra la regista e la protagonista della sua pellicola, Florence Pugh. Come se non bastasse in molti hanno accusato Olivia Wilde di aver chiuso il suo matrimonio per mettersi con Harry Styles. Di questo ha parlato l’artista in un’intervista rilasciata a Vanity Fair. “Le dicerie più idiote sono quelle secondo le quali avrei lasciato Jason per Harry, la cosa è completamente imprecisa. La nostra relazione era finita molto prima ... Leggi su biccy (Di venerdì 9 settembre 2022)si ricorderà per sempre del Festival del Cinema di Venezia e non solo per le standing ovation ricevute alla proiezione del suo film, ma anche per tutti i drammi che fanno da cornice a Don’t Worry Darling. Le rivelazioni di Shia Labeouf infatti hanno minato il rapporto tra la regista e la protagonistasua pellicola,. Come se non bastasse in molti hanno accusatodi aver chiuso il suo matrimonio per mettersi con. Di questo hato l’artista in un’intervista rilasciata a Vanity Fair. “Le dicerie più idiote sono quelle secondo le quali avrei lasciato Jason per, la cosa è completamente imprecisa. La nostra relazione era finita molto prima ...

