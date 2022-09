Narcosantos | dal 9 settembre su Netflix

Sky Tg24

9 settembre La risposta coreana a "Narcos" è la (vera) storia di un uomo comune inviatogoverno a spiare un narcotrafficante. Bee e puppycat -6 settembre Una ragazzina ...sarà composta da sei episodi dalla durata di circa 60 minuti ciascuno. FOTOGALLERY ... sempre visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, questa volta proveniente... Narcosantos, è uscito il trailer della serie Netflix Narcosantos è una serie coreana che racconta di un imprenditore che partecipa a una missione segreta del governo, per catturare un narcoboss coreano che opera in Sud America. Narcosantos è una serie N ...Le serie tv che debutteranno sul catalogo della piattaforma di streaming nella settimana che va dal 5 al 12 settembre ...