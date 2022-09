Mostra Cinema, Matteo Salvini e la fidanzata produttrice Francesca Verdini sul red carpet (Di venerdì 9 settembre 2022) Passerella alla Mostra del Cinema di Venezia anche per il leader della Lega Matteo Salvini e la fidanzata produttrice Francesca Verdini. In smoking nero, Salvini ha sfilato sul red carpet del Palazzo del Cinema con la fidanzata. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 9 settembre 2022) Passerella alladeldi Venezia anche per il leader della Legae la. In smoking nero,ha sfilato sul reddel Palazzo delcon la

reportrai3 : ??Lunedì 5 settembre, a margine della Mostra del Cinema di Venezia, è stata consegnata la tessera ad honorem dell’… - VanityFairIt : Doppio red carpet in settima giornata alla Mostra del cinema. La più attesa, Tilda Swinton, protagonista di The Ete… - michele_bravi : Il film “Amanda” presentato ieri in concorso alla 79ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia sarà… - sofi394 : RT @aidalaverdadera: Comunque raga se non riuscite a capire che il festival del cinema è una manifestazione seria, che va rispettata, e che… - CleliaMussari : RT @arialuce1: Arrivi Monica Vitti in una rara foto. Sul Canal Grande verso la mostra del Cinema, 1962 Venezia -