"Ma avete visto Carlo?". Morte regina Elisabetta, le malelingue fanno notare tutto: "Guardate bene"

Come da protocollo Carlo III, il nuovo Re della Gran Bretagna, è arrivato a Londra dopo la Morte della madre regina Elisabetta avvenuta giovedì 8 settembre a 96 anni. Nella giornata di sabato 10 settembre sarà formalmente proclamato Re del Regno Unito. La cerimonia si terrà alle 10 ora locale (le 11 italiane) al St James's Palace a Londra, davanti a un corpo cerimoniale noto come Accession Council, un organo composto da membri del Privy Council (un gruppo di parlamentari, alti funzionari pubblici, rappresentanti del Commonwealth e il sindaco della City di Londra). Re Carlo ha lasciato il castello di Balmoral nella tarda mattinata di venerdì 9 settembre e insieme alla moglie, la regina Camilla, hanno preso un volo da Aberdeen per tornare a Londra. È il primo giorno di regno per il ...

