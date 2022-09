L’inchiesta di Repubblica sui, tanti, problemi di Dazn (Di venerdì 9 settembre 2022) Dazn, la più odiata dagli Italiani Il Venerdì di Repubblica, di Matteo Pinci, pag. 38 Un ferragosto torrido, l’Italia ancora sotto l’ombrellone si collega per l’inizio del campionato, mai partito così presto nella sua storia. Ma sugli schermi, anziché Mourinho e la Roma, trova un messaggio: «Siamo spiacenti. Si è verificato un problema inaspettato». La nuova stagione non poteva iniziare peggio per Dazn, l’app dello sport in streaming che ha stravolto il modo di vedere la Serie A. E che è divenuta il bersaglio delle imprecazioni dei telespettatori, dal momento che la prima giornata è stata in gran parte oscurata da un grave disservizio. Un mese dopo la falsa partenza, i problemi sembrano superati, le partite sono tornate a vedersi, Dazn ha risarcito agli abbonati il 50 per cento del canone mensile, il ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 9 settembre 2022), la più odiata dagli Italiani Il Venerdì di, di Matteo Pinci, pag. 38 Un ferragosto torrido, l’Italia ancora sotto l’ombrellone si collega per l’inizio del campionato, mai partito così presto nella sua storia. Ma sugli schermi, anziché Mourinho e la Roma, trova un messaggio: «Siamo spiacenti. Si è verificato un problema inaspettato». La nuova stagione non poteva iniziare peggio per, l’app dello sport in streaming che ha stravolto il modo di vedere la Serie A. E che è divenuta il bersaglio delle imprecazioni dei telespettatori, dal momento che la prima giornata è stata in gran parte oscurata da un grave disservizio. Un mese dopo la falsa partenza, isembrano superati, le partite sono tornate a vedersi,ha risarcito agli abbonati il 50 per cento del canone mensile, il ...

hostingtech2 : @repubblica l'Italia invece di aprire un inchiesta per tentato omicidio ad un CITTADINO ITALIANO accusa la Russia d… - Legambiente : RT @espressonline: Stefano Ciafani per gli ambientalisti e Agostino Re Rebaudengo per le aziende nel settore intervengono sull’inchiesta de… - lukealb : RT @rep_milano: Incendio alla Torre dei Moro, chiusa l'inchiesta: tra i 18 indagati costruttori e vigili del fuoco. La procura: 'Scenari in… - luca_devito : RT @rep_milano: Incendio alla Torre dei Moro, chiusa l'inchiesta: tra i 18 indagati costruttori e vigili del fuoco. La procura: 'Scenari in… - Andreaf2008F : Il marito, procuratore della Repubblica che ha seguito diverse indagini per corruzione, fu trasferito da Chieti all… -