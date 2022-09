Lev Tolstoj, una vita per la letteratura (Di venerdì 9 settembre 2022) Lev Tolstoj è stato il più grande scrittore russo della prima metà dell’800. I suoi capolavori, alla ricerca del realismo introspettivo, sono dei cult ancora oggi. Nonostante la sua vita particolarmente travagliata, segnata dall’esperienza della guerra, è ricordato da tutti come una “Luce pura”. Ebbe una forte influenza anche sulla vita del Mahatma Gandhi, che considerava Tolstoj come un esempio da seguire: La vita di Tolstoj, con il suo amore grande come l’oceano, dovrebbe servire da faro e da inesauribile fonte di ispirazione per inculcare in noi questo vero e più alto tipo di ahimsa. Un viaggio tra le opere di Tolstoj Facendo un breve excursus sulla vita di questo grande autore, scopriamo che nonostante le nobili origini, gli è stata ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 settembre 2022) Levè stato il più grande scrittore russo della prima metà dell’800. I suoi capolavori, alla ricerca del realismo introspettivo, sono dei cult ancora oggi. Nonostante la suaparticolarmente travagliata, segnata dall’esperienza della guerra, è ricordato da tutti come una “Luce pura”. Ebbe una forte influenza anche sulladel Mahatma Gandhi, che consideravacome un esempio da seguire: Ladi, con il suo amore grande come l’oceano, dovrebbe servire da faro e da inesauribile fonte di ispirazione per inculcare in noi questo vero e più alto tipo di ahimsa. Un viaggio tra le opere diFacendo un breve excursus sulladi questo grande autore, scopriamo che nonostante le nobili origini, gli è stata ...

CardRavasi : Un uomo può ignorare di avere un cuore; ma senza cuore, come senza religione, un uomo non può vivere (Lev Tolstoj) - AMontespan : RT @Dida_ti: Non attendere la felicità. Inseguila e se vuoi essere felice, comincia ad essere felice. Lev Tolstoj #9settembre ???? #goo… - n1234nina : RT @Dida_ti: Non attendere la felicità. Inseguila e se vuoi essere felice, comincia ad essere felice. Lev Tolstoj #9settembre ???? #goo… - Alessandradieci : RT @IveserVenezia: 'Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiar se stesso' Il 9 settembre 1828, a Jasnaja Poljana, nasce… - orguel1984 : RT @Dida_ti: Non attendere la felicità. Inseguila e se vuoi essere felice, comincia ad essere felice. Lev Tolstoj #9settembre ???? #goo… -