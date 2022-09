Le ultime ore di Elisabetta: la corsa dei figli a Balmoral, solo in due riescono a vederla (Di venerdì 9 settembre 2022) Il Parlamento si ferma alle 12, la Bbc si veste di nero. E la folla in lacrime si raduna davanti a Buckingham Palace Leggi su corriere (Di venerdì 9 settembre 2022) Il Parlamento si ferma alle 12, la Bbc si veste di nero. E la folla in lacrime si raduna davanti a Buckingham Palace

rtl1025 : ???? Il #principeCarlo è giunto nella residenza scozzese di #Balmoral con la consorte Camilla per stare vicino alla 9… - SkyTG24 : #QueenElizabeth. Ore d'ansia per la #ReginaElisabetta, i figli l'hanno raggiunta al castello di Balmoral. Tutti gli… - MediasetTgcom24 : Regina Elisabetta morta con al fianco solo Carlo e Anna | Ecco le ultime ore di sua Maestà #QueenElizabeth… - nsvrmnd : é successo qualcosa nelle ultime ore? - Lukyluke311 : RT @ultimenotizie: Tre civili sono stati uccisi e altri 12 feriti nelle ultime 24 ore in bombardamenti delle forze ucraine sul territorio d… -