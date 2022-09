La Regina Elisabetta e i suoi castelli, le residenze reali (Di venerdì 9 settembre 2022) Passerà alla storia come una delle sovrane più longeve e più amate, la Regina Elisabetta del Regno Unito e i suoi castelli, lo spettacolo delle residenze reali. La Regina Elisabetta II del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è morta l’8 settembre 2022, a 96 anni, dopo 70 anni e 214 giorni L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 9 settembre 2022) Passerà alla storia come una delle sovrane più longeve e più amate, ladel Regno Unito e i, lo spettacolo delle. LaII del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è morta l’8 settembre 2022, a 96 anni, dopo 70 anni e 214 giorni L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

SkyTG24 : ?? È morta a 96 anni la regina Elisabetta II - Quirinale : Messaggio di Cordoglio del Presidente #Mattarella per la scomparsa della Regina #Elisabetta II - berlusconi : Con la Regina Elisabetta II scompare una figura di riferimento per il mondo intero. Mi unisco al lutto del governo… - Terry43887542 : RT @ilfoglio_it: 'Sarà difficile succedere alla Regina Elisabetta, una delle donne più rispettate in Gran Bretagna e nel mondo. Ma suo figl… - camiiiuuuuu : RT @xxspacesx: Raffaella Carrà è morta. Piero Angela è morto. La regina Elisabetta è morta. Berlusconi è ancora vivo. -