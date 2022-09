Italiani sul baratro della povertà: sei su dieci in difficoltà per l’affitto, uno su tre non coprirà le bollette (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set — Allarme povertà, numeri che definire allarmanti è un roseo eufemismo: il 57% degli Italiani, vale a dire quasi sei connazionali su dieci sono in difficoltà a pagare l’affitto, uno su quattro si vede costretto a sospendere o posticipare il pagamento. La situazione peggiora se si parla di bollette del gas e della luce: il 30% degli Italiani prevede di non riuscire più a coprire le spese delle utenze entro la fine dell’anno. Altro che «salvare il Natale»: il tragico quadro emerge dal Rapporto Coop 2022 sui consumi e gli stili di vita degli Italiani, presentato ieri a Milano. Allarme povertà in Italia, con aumenti bollette peggiorerà tutto L’austerity bussa alle porte dei cittadini ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set — Allarme, numeri che definire allarmanti è un roseo eufemismo: il 57% degli, vale a dire quasi sei connazionali susono ina pagare, uno su quattro si vede costretto a sospendere o posticipare il pagamento. La situazione peggiora se si parla didel gas eluce: il 30% degliprevede di non riuscire più a coprire le spese delle utenze entro la fine dell’anno. Altro che «salvare il Natale»: il tragico quadro emerge dal Rapporto Coop 2022 sui consumi e gli stili di vita degli, presentato ieri a Milano. Allarmein Italia, con aumentipeggiorerà tutto L’austerity bussa alle porte dei cittadini ...

