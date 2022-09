Iervolino | “Vogliamo diventare un modello | lavoriamo su una piattaforma virtuale!

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Domenica sera la Salernitana è attesa dall’affascinante appuntamento con la Juventus all’Allianz Stadium di Torino. L’avvio di campionato della squadra granata è stato soddisfacente sul piano del gioco e dei risultati, anche se caratterizzato da qualche recriminazione in merito al pari maturato all’Arechi contro l’Empoli nell’ultimo turno. Il presidente Daniloai microfoni di Tuttosport ha sottolineato ancora una volta le sue ambizioni sostenendo che il suo club vuoleun: “Investire sui ragazzi non significa fare soltanto scouting ma offrire loro la possibilità di un alloggio, di un vitto e di diffondere la cultura dello sport nelle scuole e non solo. Si gioca a calcio non soltanto percampioni ma anche per stare bene curando il fisico e ...