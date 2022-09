Gas, Mattarella: “Urgentissimo superare resistenze a tetto prezzo” (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – “E’ Urgentissimo procedere superando le ultime resistenze che ci sono nell’Unione, perché questo significa mettere le famiglie e le imprese al riparo dalle speculazioni politiche e finanziarie”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il presidente della Repubblica della Macedonia del Nord, Stevo Pendarovski, sostenendo la causa del governo italiano che da settimane propone la necessità di un accordo europeo per la limitazione del prezzo del gas. “L’Italia – ha infatti ricordato Mattarella – ha già proposto da quattro mesi all’Ue il tetto al prezzo del gas, che adesso alcuni altri Paesi cominciano a comprendere necessario. Se fosse stato adottato quando l’Italia l’ha proposto ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – “E’procedere superando le ultimeche ci sono nell’Unione, perché questo significa mettere le famiglie e le imprese al riparo dalle speculazioni politiche e finanziarie”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il presidente della Repubblica della Macedonia del Nord, Stevo Pendarovski, sostenendo la causa del governo italiano che da settimane propone la necessità di un accordo europeo per la limitazione deldel gas. “L’Italia – ha infatti ricordato– ha già proposto da quattro mesi all’Ue ilaldel gas, che adesso alcuni altri Paesi cominciano a comprendere necessario. Se fosse stato adottato quando l’Italia l’ha proposto ...

repubblica : Mattarella dai Balcani: 'Urgentissimo procedere sul tetto al prezzo del gas. L'Italia l'aveva proposto all'Ue già m… - repubblica : Gas, oggi la riunione dei ministri Ue. Berlino: 'Tetto al prezzo ora non è corretto'. Mattarella: 'Price cap import… - fattoquotidiano : Caro gas, Mattarella: “Price cap urgentissimo”. Ma Berlino dice no. Ankara mette il dito nella piaga: “Inverno prob… - PensieroNo : RT @ImolaOggi: Mattarella: il tetto al prezzo del gas è importantissimo. La Germania dice no - afgianas : RT @giuseppetp55: A l’#Ariachetira Giletti(chi?)lamenta che il Governo #Draghi si è mosso tardi per l’economia e il gas,gli risponde #AlanF… -